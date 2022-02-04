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الهرولة نحو التطبيع ومعادلات الربح والخسارة 

الهرولة نحو التطبيع ومعادلات الربح والخسارة 
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

أرجع المتابعون تسارع وتوسع خطط التنسيق والتعاون السياسي والأمني والعسكري بين كيان العدو ودول التطبيع برعاية أميركية واضحة إلى عدة قضايا تبدأ فرض بتشكل تحالفات لمواجهة ما يهدد مصالح أميركا لا تنتهي عند ايجاد حاضنة للكيان في المنطقة لان الولايات المتحدة تنوي الالتفات إلى المواجهة مع الصين. 

العالم - ما رأيكم

ويرى المتابعون أن سبب تسارع هذه الحركة يعود لنقطتين الأولى هي ان الحكومات المطبعة لا تمتلك التمثيل الشعبي ولديها مشاكل داخلية وبالتالي عليها ان تنفذ الأوامر الأميركية دون أي معارضة.

والنقطة الثانية هو الترويج لأن هذه التحالفات من شأنها ان توفير الأمن للدول المطبعة على الرغم من ان هذه القضية غير صحيحة حيث عن التجارب الماضية أثبتت ان الكيان كل التكنولوجيا التي يمتلكها كانت عاجزة على حمايته داخل الأراضي المحتلة، بالتالي فإن تسارع حركة التطبيع لا يعكس إلا هشاشة الحكومات المطبعة أن هذه الحكومات لا تمتلك قرارها أمام الرؤية الأميركية.

وفيما يتعلق بتطبيع العلاقات بين الكيان والمغرب يرى المراقبون ان هذا التطبيع كان من قبل وان ما جرى هو عملية اظهار هذه العلاقات إلى العلن ولكنهم شددوا على خطورة الخطوات التي تنتهجها المغرب في محاول شرعنة هذه العلاقات عن طريق تمريرها من خلال البرلمان.

ويؤكد المتابعون ان حركات التطبيع بالحقيقة لا تمثل الشعوب وان الحكومات هي من تقوم بذلك وهي بالحقيقة لا تملك قاعدة شعبية لتتخذ هكذا قرارات ولكن التهديدات الاميركية وهشاشة هذه الحكومات هو السبب وراء الهرولة نحو التطبيع.

ما رأيكم..

لماذا تتسارع خطط التعاون بين العدو الإسرائيلي ودول التطبيع؟

لمصلحة من توقيع الاتفاقات العسكرية والأمنية مع العدو؟

ألا يضرب إدخال الصهاينة إلى المنطقة استقراراها؟

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