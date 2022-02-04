الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أحد أهم الأماكن السياحية فيها...

شاهد.. قلعة رستم في سيستان وبلوجستان جنوب شرقي ايران

شاهد.. قلعة رستم في سيستان وبلوجستان جنوب شرقي ايران
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

تضم محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق إيران، العديد من مناطق الجذب السياحي والتاريخي حيث تعتبر أحد أهم الأماكن السياحية في إيران.

العالم- منوعات

وبالإضافة إلى طبيعتها الجميلة فإن المعالم التاريخية لمحافظة سيستان وبلوجستان مشهورة جداً، وتعد قلعة رستم واحدة من هذه المعالم التاريخية.
وتقع قلعة رستم التاريخية على بعد حوالي 70 كم من الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة زابل بمدينة زاهدان؛ ويرجع بناء هذه القلعة الفريدة إلى فترتي الصفويين والسلاجقة التاريخيتين.
كما تعتبر قلعة رستم من أشهر المعالم التاريخية المتبقية من العصر الإسلامي في محافظة سيستان وبلوجستان.
والقلعة التاريخية التي يبلغ عمرها حوالي 500 عام تشمل جانباً أسطورياً صمم من قبل أهالي محافظة سيستان وبلوجستان، يعرف باسم البطل الإيراني الشهير رستم.

روابط ذات صلة

البرلمان الايراني يقر مشروع تحلیة ونقل مياه بحر عمان لـ سيستان وبلوشستان

واقع السياحة في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعرف على أضخم مشروع إستثماري في القطاع الصناعي لايران

هل ترفع لعبة الشطرنج من معدلات ذكائك؟

تجمع 'المهنيون السودانيون' يرفض لقاء المبعوث الأممي للسودان

صحيفة عبرية: 'إسرائيل' الثالثة عالمياً بعدد إصابات 'كورونا'

مقتل عشريني على يد شرطة 'مينيابوليس' يعيد قضية 'جورج فلويد' للواجهة

حماس تدعو الاتحاد الإفريقي إلى رفض عضوية كيان الاحتلال