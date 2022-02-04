شاهد.. قلعة رستم في سيستان وبلوجستان جنوب شرقي ايران

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وبالإضافة إلى طبيعتها الجميلة فإن المعالم التاريخية لمحافظة سيستان وبلوجستان مشهورة جداً، وتعد قلعة رستم واحدة من هذه المعالم التاريخية.

وتقع قلعة رستم التاريخية على بعد حوالي 70 كم من الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة زابل بمدينة زاهدان؛ ويرجع بناء هذه القلعة الفريدة إلى فترتي الصفويين والسلاجقة التاريخيتين.

كما تعتبر قلعة رستم من أشهر المعالم التاريخية المتبقية من العصر الإسلامي في محافظة سيستان وبلوجستان.

والقلعة التاريخية التي يبلغ عمرها حوالي 500 عام تشمل جانباً أسطورياً صمم من قبل أهالي محافظة سيستان وبلوجستان، يعرف باسم البطل الإيراني الشهير رستم.