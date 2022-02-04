الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

مقتل عشريني على يد شرطة 'مينيابوليس' يعيد قضية 'جورج فلويد' للواجهة

مقتل عشريني على يد شرطة 'مينيابوليس' يعيد قضية 'جورج فلويد' للواجهة
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

بثت سلطات مينيابوليس مقطع فيديو يظهر مقتل رجل في العشرينيات من عمره وذي أصول افريقية على يد الشرطة في المدينة وهي نفسها التي قتل فيها جورج فلويد عام 2020.

العالم ـ الأميركيتان

ويظهر مقطع الفيديو رجال الشرطة وهم يقتحمون منزلا صغيرا ويتوجهون نحو غرفة المعيشة حيث يرقد رجل على أريكة وعندما نهض الرجل حاملا سلاحا فتح شرطي النار عليه.

وفيما قالت السلطات إنه صادف عناصر الشرطة رجلا يدعى أمير لوك يحمل مسدسا فأطلقوا أعيرة نارية عليه ما أدى لوفاته.

وقالت وسائل إعلامية إن مداهمة الشرطة مرتبطة بقضية في مدينة مجاورة لكنها لا تشمل الشاب لوك مشيرة الى أن الاتصالات اللاسلكية للشرطة قبل الهجوم توحي بتنفيذ ما يسمى بأمر 'عدم طرق الابواب' الذي يخولهم كسر الباب دون طرقه.

وأكد المحامي الشهير، بن كرامب، الذي دافع بشكل خاص عن عائلة جورج فلويد والذي أعلن الدفاع عن مصالح عائلة أمير لوك، في بيان: “سنواصل الضغط من أجل الحصول على إجابات في هذه القضية، حتى تتمكن عائلة أمير المكلومة من الوصول إلى نتيجة”. ومن المقرر أن يعقد محامي أمير لوك وأسرته مؤتمرا صحافيا اليوم الجمعة.

وأثار المشهد الذي تم تصويره ونشره على الإنترنت، احتجاجات ضخمة ضد العنصرية وعنف الشرطة في مينيابوليس ولكن أيضا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.

روابط ذات صلة

مينيابوليس الأميركية ترفض مشروع إصلاح شرطتها بعد مقتل جورج فلويد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعرف على أضخم مشروع إستثماري في القطاع الصناعي لايران

هل ترفع لعبة الشطرنج من معدلات ذكائك؟

تجمع 'المهنيون السودانيون' يرفض لقاء المبعوث الأممي للسودان

صحيفة عبرية: 'إسرائيل' الثالثة عالمياً بعدد إصابات 'كورونا'

مقتل عشريني على يد شرطة 'مينيابوليس' يعيد قضية 'جورج فلويد' للواجهة

حماس تدعو الاتحاد الإفريقي إلى رفض عضوية كيان الاحتلال