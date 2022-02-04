مقتل عشريني على يد شرطة 'مينيابوليس' يعيد قضية 'جورج فلويد' للواجهة

العالم ـ الأميركيتان

ويظهر مقطع الفيديو رجال الشرطة وهم يقتحمون منزلا صغيرا ويتوجهون نحو غرفة المعيشة حيث يرقد رجل على أريكة وعندما نهض الرجل حاملا سلاحا فتح شرطي النار عليه.

وفيما قالت السلطات إنه صادف عناصر الشرطة رجلا يدعى أمير لوك يحمل مسدسا فأطلقوا أعيرة نارية عليه ما أدى لوفاته.

وقالت وسائل إعلامية إن مداهمة الشرطة مرتبطة بقضية في مدينة مجاورة لكنها لا تشمل الشاب لوك مشيرة الى أن الاتصالات اللاسلكية للشرطة قبل الهجوم توحي بتنفيذ ما يسمى بأمر 'عدم طرق الابواب' الذي يخولهم كسر الباب دون طرقه.

وأكد المحامي الشهير، بن كرامب، الذي دافع بشكل خاص عن عائلة جورج فلويد والذي أعلن الدفاع عن مصالح عائلة أمير لوك، في بيان: “سنواصل الضغط من أجل الحصول على إجابات في هذه القضية، حتى تتمكن عائلة أمير المكلومة من الوصول إلى نتيجة”. ومن المقرر أن يعقد محامي أمير لوك وأسرته مؤتمرا صحافيا اليوم الجمعة.

وأثار المشهد الذي تم تصويره ونشره على الإنترنت، احتجاجات ضخمة ضد العنصرية وعنف الشرطة في مينيابوليس ولكن أيضا في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها.