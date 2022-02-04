الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تعرف على أضخم مشروع إستثماري في القطاع الصناعي لايران

تعرف على أضخم مشروع إستثماري في القطاع الصناعي لايران
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

بهدف توسيع الصناعات الوطنية وإنعاش الانتاج وخلق فرص العمل وكذلك نمو اجمالي الناتج المحلي، تعتزم الحكومة الايرانية الاستثمار في اضخم مشروع استثماري في تاريخ البلاد يشمل مختلف المجالات الصناعية بما فيها النفط والغاز والصلب.

العالم - ايران

وفي هذا الاطار تم تشكيل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين تحت عنوان " مجموعة رواد التنمية الاقتصاد الوطني. وتم اعداد قائمة من 49 مشروعا لبدء الاستثمار فيه حيث تبلغ قيمة هذا المشروع العملاق 18.7 مليار دولار ليكون اضخم استثمار صناعي في تاريخ ايران كونه يشمل الاستثمار في سبع شركات وهي:

شركة مباركه للصلب في اصفهان (وسط).

الشركة الوطنية لصناعة النحاس.

مجمع جادر ملو الصناعي.

مجمع كل كهر الصناعي.

شركة الخليج الفارسي القابضة.

شركة بارسيان لقابضة للنفط و الغاز.

شركة توسيع الاستثمار في قطاع المناجم.

روابط ذات صلة

خطيب صلاة جمعة طهران: الثورة الاسلامية فريدة من نوعها

سماء الخليج الفارسي وبحر عمان يخضعان لمراقبة مستمرة من قبل القوة الجوية الايرانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اصابت في صفوف الفلسطينيين اثر اندلاع مواجهات مع الإحتلال

مباحثات هاتفية بين وزير خارجية إيران وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي

رئيس الحكومة الجزائرية يزور تونس الاثنين المقبل

'قسد' تختطف 13 مدنيا من مدينة الرقة وريفها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول تفاحتين يوميا؟

الزبيب الايراني يتم تصديره الى 24 دولة في العالم