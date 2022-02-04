تعرف على أضخم مشروع إستثماري في القطاع الصناعي لايران

العالم - ايران

وفي هذا الاطار تم تشكيل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين تحت عنوان " مجموعة رواد التنمية الاقتصاد الوطني. وتم اعداد قائمة من 49 مشروعا لبدء الاستثمار فيه حيث تبلغ قيمة هذا المشروع العملاق 18.7 مليار دولار ليكون اضخم استثمار صناعي في تاريخ ايران كونه يشمل الاستثمار في سبع شركات وهي:

شركة مباركه للصلب في اصفهان (وسط).

الشركة الوطنية لصناعة النحاس.

مجمع جادر ملو الصناعي.

مجمع كل كهر الصناعي.

شركة الخليج الفارسي القابضة.

شركة بارسيان لقابضة للنفط و الغاز.

شركة توسيع الاستثمار في قطاع المناجم.