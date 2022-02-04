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الزبيب الايراني يتم تصديره الى 24 دولة في العالم

الزبيب الايراني يتم تصديره الى 24 دولة في العالم
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

تشتهر مدينة ملاير في محافظة همدان غرب ايران بزراعة العنب وانتاج الزبيب حيث تم تصدير الزبيب المنتج في هذه المدينة الى 24 دولة في العالم.

العالم - ايران

واعلن رئيس جمارك مدينة ملاير "ناصر تركاشوند" عن زيادة قيمة صادرات الزبيب من هذه المدينة خلال الأشهر التسعة الماضية بنسبة 17٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واضاف تركاشوند حسب "إرنا" اليوم الجمعة: إنه تم خلال هذه الفترة تصدير 19 مليونا و 250 ألف دولار من الزبيب من جمارك ملاير إلى 24 دولة حيث شهدت الصادرات نموا بنسبة 13٪ من حيث الوزن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .


ويتم إنتاج أكثر من 50 الف طن من الزبيب سنويًا في ملاير مدينة العنب في ايران ويتم تصديرها إلى دول مختلفة.

وتقع مدينة ملاير في محافظة همدان في غرب ايران وتشتهر بزراعة العنت حيث هناك مزراع واسعة تتم فيها زراعة العنب.

وتم تسجيل العنب الايراني الذي يحصد في مدينة ملاير في منظمة الفاو كثاني تراث زراعي في ايران و الثالث و الخمسين تراث زراعي في العالم.

كما تشتهر ملایر بأنها مدینة الأریكة والنّقارة الوطنیّة حيث هناك كثير من الفنانين وصناع الصناعات اليدوية یشتغلون فی مجال الأریكة والنّقارة.

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الزبيب الايراني يتم تصديره الى 24 دولة في العالم