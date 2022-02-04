الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد الاشتباكات بشمال غرب اثيوبيا..

الأمم المتحدة: نسعى لمساعدة 20 ألف لاجئ سوداني

الأمم المتحدة: نسعى لمساعدة 20 ألف لاجئ سوداني
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأنها تسارع بتقديم المساعدة لأكثر من 20 ألف لاجئ سوداني وجنوب سوداني فروا من الاشتباكات في شمال غرب إثيوبيا، حيث تعرضت مخيمات اللاجئين للنهب.

العالم-السودان

وقالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن قتالا اندلع في 18 يناير ببلدة تونغو بين القوات الفيدرالية وجماعات مسلحة مجهولة الهوية في منطقة بني شنقول قمز المتاخمة للسودان وجنوب السودان.

وصرح المتحدث باسم المفوضية، بوريس تشيشيركوف، للصحفيين في جنيف بأن مخيما بالقرب من تونغو يستضيف 10300 لاجئ نُهب وحرق، مضيفا أن معسكرا آخر في المنطقة تعرض للنهب في أواخر ديسمبر، ما تسبب بانقطاع ما مجموعه 22000 شخص في كلا المخيمين عن المساعدة.

وشدد تشيشيركوف على أن الوضع في بني شنقول قمز لا علاقة له بالصراع المستمر في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن عمليتها في إثيوبيا احتاجت إلى 335 مليون دولار هذا العام، لكنها لم تمول سوى بـ 9 في المئة من هذا المبلغ حتى الآن.

ويستضيف إقليم بني شنقول قمز أكثر من 70 ألف لاجئ سوداني وجنوب سوداني، وأكثر من 500 ألف نازح إثيوبي داخلي.

روابط ذات صلة

أنطونيو غوتيرش يدعو لـ"هدنة أولمبية" في اثيوبيا

اتهامات متبادلة بين اثيوبيا ومنظمة الصحة العالمية

منظمات تطلق صرخة ضد انتهاكات السعودية المروعة بحق هؤلاء!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

في ذكرى 43 لإنتصار الثورة الاسلامية.. 43 عاما والقضية الفلسطينية وقادة في قلوب الايرانيين

شاهد.. آخر تطورات عملية إنقاذ الطفل المغربي ريان

'هيومن رايتس' تكشف فقدان مئات الصبية من سجن غويران

بعد الاشتباكات بشمال غرب اثيوبيا.. الأمم المتحدة: نسعى لمساعدة 20 ألف لاجئ سوداني

أردوغان ينتقد المواقف الأوروبية والأمريكية بشأن أزمة أوكرانيا

الكويت تمنع جلسة يوغا نسائية في الصحراء بعد اعتراض نائب