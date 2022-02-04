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بروفيسور عُماني يوجه نصيحة هامة لتحالف العدوان على اليمن

بروفيسور عُماني يوجه نصيحة هامة لتحالف العدوان على اليمن
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

وجه البروفيسور العُماني حيدر علي اللواتي، نصيحة هامة لتحالف العدوان على اليمن.

العالم- اليمن

وقال البروفيسور اللواتي:”لا تشن حربا على شعوبٍ تفتخر بكرامتها وعزتها، ليس لديها ما تخسره، شعارها هيهات منا الذلة”.

وأضاف اللواتي في تغريدة له على "تويتر": "لا تعتدي عليها وإن رأيت نفسك قويا ماديا لأنها في الأخير ستنتصر مهما كانت التضحيات”، في إشارة منه إلى الشعب اليمني.

وأوضح اللواتي أن مصدر القوة لأبناء اليمن هو التوكل على الله، لا يخافون الموت ويبالون بتصنيفهم في قائمة الإرهاب، أو حشدوا ضدهم التحالفات.

وكان قدر حذر البروفيسور اللواتي من شرارة الحرب على اليمن، مؤكدا بأن الحرب ستكوي الجميع، ومن الحكمة ايقافها.

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