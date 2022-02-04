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بريطانيا وألمانيا تتفقان على أهمية الحوار مع روسيا ووضع 'حزمة عقوبات شاملة' ضدها

بريطانيا وألمانيا تتفقان على أهمية الحوار مع روسيا ووضع 'حزمة عقوبات شاملة' ضدها
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

اتفق رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، على أهمية الحوار مع روسيا في ظل التوتر ضمن الملف الأوكراني مع وضع حزمة عقوبات شاملة ضدها في الوقت ذاته.

العالم ـ أوروبا

وذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان، أن جونسون وشولتس أجريا اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا حيث بحثا تطورات الأوضاع حول أوكرانيا و"اتفقا على أهمية الحوار مع روسيا وقررا استخدام كل القنوات الدبلوماسية لوضع حد للتوتر الراهن".

وشدد جونسون وشولتس، حسب البيان، على ضرورة توجيه الحلفاء الغربيين "رسالة واضحة ومتسقة إلى روسيا بما في ذلك حول تبعات غزو روسي لاحق لأوكرانيا".

وأفاد البيان أنهما "اتفقا على مواصلة العمل المشترك مع الحلفاء الدوليين الآخرين على وضع حزمة عقوبات شاملة"، مضيفا أن رئيس الوزراء البريطاني "شدد على أنه من الضروري أن تكون هذه العقوبات جاهزة لدخول حيز التنفيذ بشكل فوري في حال وقوع غزو روسي لاحق لأوكرانيا".

وسبق أن أعلن جونسون أن بلاده تعمل على وضع حزمة عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا على خلفية التوتر حول أوكرانيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تدعي فيه السلطات في كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار بأن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

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