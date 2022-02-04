الامن العراقي يبدأ بتنفيذ خطة أمنية بقضاء قلعة صالح

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وذكر بيان للمديرية، أن "قائد شرطة المحافظة اللواء ناصر لطيف الاسدي وجه بتعزيز الاجراءات الأمنية في الأحياء السكنية والأزقة والشوارع الرئيسة، موعزاً الى كافة الأجهزة والتشكيلات الامنية، ضمن القاطع الجنوبي، بالاشتراك في تنفيذ الخطة، وتعزيز موقفها الأمني بقوة إضافية من مختلف صنوفها".

وتابع البيان أن "خطة الانتشار تتضمن تطبيق عدة اجراءات وممارسات استباقية وتفتيشية وعمليات تحر نوعية لمطاردة المطلوبين للقضاء، عن جرائم مختلفة ارتكبت بالمدة الماضية، فضلاً عن التشدد مع مثيري الشبهات والخلافات العشائرية والتعامل معهم بحزم وبقوة القانون".