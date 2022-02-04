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الامن العراقي يبدأ بتنفيذ خطة أمنية بقضاء قلعة صالح

الامن العراقي يبدأ بتنفيذ خطة أمنية بقضاء قلعة صالح
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان في العراق، اليوم الجمعة، البدء بتنفيذ "خطة انتشار" أمنية في قضاء قلعة صالح، بهدف فرض القانون وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة فضلاً عن ملاحقة مثيري النزاعات العشائرية. 

العالم - العراق

وذكر بيان للمديرية، أن "قائد شرطة المحافظة اللواء ناصر لطيف الاسدي وجه بتعزيز الاجراءات الأمنية في الأحياء السكنية والأزقة والشوارع الرئيسة، موعزاً الى كافة الأجهزة والتشكيلات الامنية، ضمن القاطع الجنوبي، بالاشتراك في تنفيذ الخطة، وتعزيز موقفها الأمني بقوة إضافية من مختلف صنوفها".

وتابع البيان أن "خطة الانتشار تتضمن تطبيق عدة اجراءات وممارسات استباقية وتفتيشية وعمليات تحر نوعية لمطاردة المطلوبين للقضاء، عن جرائم مختلفة ارتكبت بالمدة الماضية، فضلاً عن التشدد مع مثيري الشبهات والخلافات العشائرية والتعامل معهم بحزم وبقوة القانون".

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الامن العراقي يبدأ بتنفيذ خطة أمنية بقضاء قلعة صالح