تجمع العلماء المسلمين یرفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي اللبناني

العالم - لبنان

وطالب التجمع في بيان على أن يكون النقاش مع صندوق النقد الدولي منسجما مع مبادىء السيادة والاستقلال ورفض أي إملاءات تمس هذا الأمر، داعيا في الوقت نفسه، الى دراسة الاقتراحات المقدمة من الصندوق وتعديل الخطط والقرارات بناء عليها إن لم يكن فيها ما يمس بالسيادة والاستقلال من أجل الوصول إلى الحصول على المساعدات والقروض الممكنة التي تساعد في معالجة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن.



ودعا التجمع لـإجراء الانتخابات النيابية في وقتها وعدم تأجيلها مهما كانت الأسباب، وكذلك، دعا "القوى السياسية الى إعلان برامجها كي يتسنى للناخبين الإطلاع عليها وأخذ قرارهم في تحديد من سينتخبون ومحاسبة من كان سببا في الأزمة أو مقصرا في مواجهتها.