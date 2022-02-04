الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تدشين 10 محطات كهروشمسية في جنوب شرق ايران

تدشين 10 محطات كهروشمسية في جنوب شرق ايران
الجمعة ٠٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

تم تدشين 10 محطات كهروشمسية في مناطق متعددة من محافظة كرمان جنوب شرق ايران.

العالم -ايران

ويبلغ حجم الطاقة الانتاجية لكل محطة من هذه المحطات 200 كيلوواط والتي افتتحت في بلدة نجف شهر التابعة لقضاء سيرجان.

وبلغت تكلفة هذه المشاريع الاستثمارية 180 مليار ريال والتي قام بانجازها القطاع الخاص في المحافظة.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة الطاقة المتجددة محمود كماني ان مذكرة تفاهم تم توقيعها مع المحافظة للاسراع في تنمية مشاريع تشييد محطات الطاقة الكهروشمسية في المحافظة.

ولفت الى ان المحافظة تمتلك قابلية لتشييد محطات كهروشمسية بسعة انتاجية تبلغ 70 ميغاواط حيث سيتم الاسراع في تنفيذ هذه المشاريع.

روابط ذات صلة

رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية: نعمل على تعزيز علاقاتنا على الصعيد الدولي

تعرف على أضخم مشروع إستثماري في القطاع الصناعي لايران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شق صخري يوقف عملية الحفر اليدوي لإخراج الطفل المغربي ريان من البئر

تدشين 10 محطات كهروشمسية في جنوب شرق ايران

حكومة صنعاء تثمن تضامن العراقيين مع الشعب اليمني

بريطانيا: ندرس نشر المزيد من القوات في شرق أوروبا

اليك 5 مشروبات طبيعية تنظف الكلى من السموم

كشف تفاصيل انفجار رمانة بطفل في بغداد