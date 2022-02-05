أكثر من 3000 مدني ضحايا القنابل العنقودية للعدوان في اليمن

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وأوضح المركز في بيان، أن إجمالي عدد القتلى بلغ (١٠١٩) مدنيا، بينهم (١١٥) طفلا، و (٣٩) امرأة، بينما بلغ عدد الجرحى (٢٨٢٢) مدنيا بينهم (٢٤١) طفلا، و (٧٦) امرأة في حصيلة غير نهائية.

وأشار المركز إلى أن القنابل العنقودية دمرت وأتلفت حوالي 809 مزرعة والآلاف من المحاصيل الزراعية، و547 من مناطق الرعي بسبب أثارها التدميرية.

وأشار المركز إلى تسجيل مقتل وإصابة ما يقارب 150 مدنيا جراء القنابل العنقودية بمحافظة الحديدة خلال الفترة الأخيرة.. لافتا إلى أن انتشار القنابل العنقودية بمديريات الحديدة بمثابة كارثة، ما يتطلب من المنظمات المعنية تقديم الدعم لتأشير المناطق الخطرة للحد من سقوط الضحايا.

وذكر المركز في بيانه أن من الأهداف الرئيسية لاتفاقية اوتاوا (تنفيذ المسح غير التقني) لتحديد حجم ونطاق التلوث وتقييم حجم مشكلة الألغام، وهذا ما تعمل به مشاريع التعامل مع الألغام على مستوى الدول المشاركة في الاتفاقية وبتمويل من الأمم المتحدة، إلا انه تم إيقاف هذا النشاط في المناطق الواقعة تحت إدارة حكومة الإنقاذ الوطني وعدم اعتماد التمويل لتنفيذه من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأشار البيان إلى أنه رغم أهمية هذا النشاط وتحديد نطاق التلوث في محافظة الحديدة فقد قام المركز التنفيذي بصنعاء بتنفيذ المسح غير التقني من قبل فرق المسح الفني التي تعمل بمحافظة الحديدة في مديريات (الحالي، الحوك، الميناء، التحيتا، الدريهمي وبيت الفقيه) حيث شمل المسح 100 منطقة وعزلة متأثرة وبمساحة تقدر بـ 40 مليون متر مربع، 40 بالمائة منها عالي التأثير ومناطق سكنية.