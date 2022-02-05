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عصا موسی تخترق كاميرات الاحتلال الاسرائيلي

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعلنت مجموعة عصا موسی اختراق جهاز مدير قسم السايبر في أهم الشركات الاسرائيلية الامنية والعسكرية، شركة صناعة الفضاء الصهيوني آي.ايه.آي.

العالم - انقلاب الصورة

عصا موسی؛ مجموعة تهتم بالهكر، استطاعت ان تضرب العمق الصهيوني لأكثر من مرة في اختراقات للنظم المعلوماتية والاستخباراتية الامنية والعسكرية والمجمعات الصناعية.

ولطالما تفاخر الكيان الصهيوني بأنه الأكثر قدرة علی حماية النظم المعلوماتية وعلی قدرته في اختراق المؤسسات والشركات التابعة لدول اخری وقادرون علی ان يخترقوا أجهزة الاستخبارات الامنية والعسكرية.

الا ان الكيان الصهيوني بات في الفترة الاخيرة عرضة الی ضربات من نوع اخر، عصا موسی واحدة من هذه المؤسسات التي استطاعت ان تضرب الكيان الصهيوني وهذه المرة من خلال اختراق نظم كاميرات المراقبة في المدن والشوارع الصهيونية.

ونشرت مجموعة عصا موسی صوراً جديدة عبر قناتها علی تلغرام اعلنت فيها اختراق كاميرات المراقبة في شوارع فلسطين المحتلة قبل أيام قليلة وكتبت هذه المجموعة في رسالة بلغتين العبرية والانجليزية تحت عنوان نحن نری بأعينكم، قمنا بمراقبتكم منذ سنوات وفي كل لحظة وفي كل خطوة هذا جزء من مراقبتنا لتحركاتكم، عبر كاميرات المراقبة الداخلية، كنا قد قلنا اننا سنستهدفكم ولا يمكنكم تخيل ذلك.

واعلنت مجموعة عصا موسی اختراق جهاز مدير قسم السايبر في أهم الشركات الاسرائيلية الامنية والعسكرية، شركة صناعة الفضاء الصهيوني آي.ايه.آي.

وهذا وكان الكيان الاسرائيلي يتباهی بأنه عاصمة الامن المعلوماتي في العالم وكان الرئيس الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو يقول ان "اسرائيل" هي دولة التطوير وهي مكان التكنولوجيا الحديثة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6029413

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