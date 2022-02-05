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ريان المغرب.. طفل قد يوقظ الإنسانية

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

عملية انقاذ متواصلة للطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات، والذي سقط بإحدى الآبار بإقليم شفشاون شمال المغرب، جميع محاولات الانقاذ الأولية فشلت بسبب ضيق البئر الذي يتراوح بين 30-20 سانتيمتر، فيما لا يزال ريان عالقا على عمق 33 مترا، في بئر بعمق 60 مترا.

العالم - فيديوغرافيك

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