ريان المغرب.. طفل قد يوقظ الإنسانية

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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
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السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش
عملية انقاذ متواصلة للطفل ريان البالغ من العمر 5 سنوات، والذي سقط بإحدى الآبار بإقليم شفشاون شمال المغرب، جميع محاولات الانقاذ الأولية فشلت بسبب ضيق البئر الذي يتراوح بين 30-20 سانتيمتر، فيما لا يزال ريان عالقا على عمق 33 مترا، في بئر بعمق 60 مترا.
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تصنيف :
أهم الأخبار
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الیمن
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كلمات دليلية :
الأطفال في اليمن
عملية انقاذ
الطفل ريان
إقليم شفشاون
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