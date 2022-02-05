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شاهد/ مهرجان الرجل الثلجي في همدان غرب ايران

شاهد/ مهرجان الرجل الثلجي في همدان غرب ايران
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

بمناسبة قدوم أيام رجب وعشرة الفجر المباركة وبمساعدة بلدية مدينة همدان غرب ايران أقيم مهرجان الرجل الثلجي في هذه المدينة.

العالم- منوعات

وإليكم بعض الصور التي التقطت من المهرجان...

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