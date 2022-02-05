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إنتاج محركات كهربائية ذات سرعتين وقوتين لأول مرة في إيران

إنتاج محركات كهربائية ذات سرعتين وقوتين لأول مرة في إيران
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

 لأول مرة في إيران في عام الإنتاج والدعم وازال العقبات، نجحت شركة صناعة المحركات الكهربائية جوين (جمكو)، بالاعتماد على خبراء محليين، في إنتاج محركات كهربائية ذات سرعتين وقوتين.

العالم - ایران

تم إنتاج هذا النموذج من المحركات الكهربائية بطلب من شركة ( مبنا) لمحطة توليد الطاقة بالدورة المركبة في الرميلة في العراق. وتتولى مجموعة مبنا مسؤولية تصميم وتوريد جميع المعدات والنقل والتركيب والتشغيل إلى جانب خدمات الإشراف على أعمال البناء لمحطة توليد الطاقة ذات الدورة المركبة في الرميله بقدرة 3000 ميجاوات في ظروف ISO وفي 4 مراحل .

وفقا لهذا العقد ، فإن العدد الإجمالي لطلب هذا الطراز الكهربائي هو 100 وحدة ، منها 33 وحدة تم إخطار شركة ( جمكوو) بصناعتها وسيتم إنتاجها وتسليمها على مرحلتين.

تم تسليم منتجات المرحلة الأولى من هذا المشروع والتي تضم 16 محركا كهربائيا بقدرة 132 / 18.5 كيلوواط بسرعتين وقوتين، إلى مقاول محطة كهرباء الرميلة في العراق من قبل شركة جامكو تزامنا مع انطلاق عشرة الفجر المباركة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران .

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