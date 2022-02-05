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مستويات قياسية للحرارة وحرائق الغابات في الأمازون

السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أول شهر في العام الميلادي الجديد كان الشهر الأكثر حراً وسخونة في منطقة الأمازون الكولومبية خلال عقد من الزمن، مسجلة زيادة في نسبة حرائق الغابات ومثيرة مخاوف من تأثيرات محتملة جدا على جودة الهواء في العاصمة بوغوتا.

العالم - خاص بالعالم

وحمّل تقرير أصدرته وزارة البيئة الكولومبية مسؤولية الوضع الحالي إلى الأنشطة البشرية التي يرتبط أهمها بما وصفته جبهات إزالة الغابات معتبرة ان هذه الظاهرة تحدث ايضا عندما تشهد البلاد موسم انحباس الأمطار.

وقال عمدة بوجوتا كلوديا لوبيز:"حرائق الغابات يمكن وصفها بـهجمات الحرق العمد والتي بسبب اتجاه الريح تنتهي بوصولها للعاصمة التي تبعد قرابة خمسمئة كيلومتر وتدهور نوعية الهواء فيها. هناك عجز حكومي في السيطرة على المنطقة وضمان الأمن فيها.

واحصت وزارة البيئة في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي أكثر من ثلاث آلاف وثلاثمئة نقطة ساخنة في المقاطعات الست التي تشكل منطقة الأمازون الكولومبية معتبرة أن80% على الأقل من هذه النقاط تتصل بحرائق غابات.

كذلك أحصت مؤسسة الحفظ والتنمية المستدامة ما لا يقل عن تسعمئة وثمانية وثلاثين حريقا في الغابات وهو أعلى رقم شهري يسجل منذ العام الفين واثني عشر محذرة من تدهور جودة الهواء إلى مستوى ضار بصحة الأطفال وكبار السن وخصوصا في ميديلين ثاني أكبر مدينة في البلاد من حيث عدد السكان.

واكد مدير مؤسسة الحفظ والتنمية المستدامة (FCDS) رودريغو بوتيرو:"'آلاف الهكتارات من غابات الأمازون، التي تم قطعها في الأشهر الأخيرة ، مشتعلة اليوم. هذه الحرائق الهائلة يتم الشعور بها الآن في أماكن بعيدة مثل بوغوتا'.'هناك قرارات صحية عامة يجب اتخاذها بسرعة".

ويطال التهديد خصوصا حديقة شيريبيكيت الوطنية المدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وكذلك محمية نوكاك الطبيعية الوطنية، وهي منطقة شاسعة من الأدغال يقطنها سكان أصليون رحّل في كولومبيا.

وبحسب بيانات للحكومة الكولومبية ازدادت معدلات إزالة الغابات بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة بعد اتفاق السلام الذي تم توقيعة العام الفين وستة عشر مع متمردي 'فارك' الذين تخلوا بموجبه عن مساحات شاسعة من الأراضي الواقعة تحت سيطرتهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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