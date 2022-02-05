السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد فيديو تعذيبه.. الطفل السوري ’فواز’ يشعل مواقع التواصل

بعد فيديو تعذيبه.. الطفل السوري ’فواز’ يشعل مواقع التواصل
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

لاتزال قضية الطفل السوري فواز القطيفان المختطف بدرعا تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مناشدة للجهات المختصة لإنقاذه من خاطفيه بعد نشرهم فيديو يظهر التعذيب الوحشي له مقابل فدية مادية.

العالم - سوريا

وعرفت قضية الطفل فواز وهو من قرية إبطع في ريف محافظة درعا، بعدما نشر خاطفوه مقطع فيديو له وهو يتعرض للتعذيب والضرب بغية إجبار ذويه على دفع فدية كبيرة مقابل إعادته إليهم، وذلك بحسب ما ظهر في مقاطع الفيديو المنتشرة.

وتناقل النشطاء، وسم "انقذوا الطفل فواز القطيفان"، في دول عربية عدة، وذلك من أجل العمل على إطلاق سراحه وإنقاذه.

قضية الطفل السوري المختطف بات عليها أكثر من 3 أشهر إلا أن انتشار الفيديو الأخير الذي يعرض تعذيبه على أيدي خاطفيه، وتزامنها مع قضية الطفل المغربي العالق في بئر عميق والتي نالت اهتمام العالم، أثارت الرأي العام ومواقع التواصل الاجتماعي من جديد وسط المطالبات الحثيثة لإنقاذه والمطالبة بحماية الأطفال أينما كانوا ومحاسبة المعتدين.

وتداول سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للطفل المختطف فواز قطيفان، كما تم تداول الفيديو الذي يظهر فيه الطفل شبه عار وهو يتعرض للجلد، ولا يملك سوى استجداء خاطفيه بعبارة "مشان الله لا تضربوني".

الفيديو نشره الخاطفون المجهولون، بعد نحو 3 أشهر على اختطاف الطفل، وذلك لإجبار ذويه على دفع فدية كبيرة جدا، وتبلغ 500 مليون ليرة، ما يعادل نحو 143 ألف دولار.

وبسبب قسوة المشاهد نعتذر عن عرض الفيديو...

روابط ذات صلة

قصة تدمي القلوب.. تعذيب طفل سوري مختطف لابتزاز ذويه

إصابة 12 من قوى الأمن الداخلي باستهداف حافلتهم في ريف درعا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دولة القانون: اعلان الكتلة الصدرية الأخير يؤكد انتهاء حكومة الأغلبية

الكتلة الصدرية تكشف عن رؤيتها لشكل الحكومة المقبلة

أنباء عن توقف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى دبي بدءا من 8 فبراير

وسط معاناة الأهالي.. ’قسد’ تواصل حصار حيي ’الزهور’ و’غويران’ بالحسكة

بعد فيديو تعذيبه.. الطفل السوري ’فواز’ يشعل مواقع التواصل

خلال اتصال هاتفي مع الكاظمي رئيسي يستنكر الأعمال المزعزعة لاستقرار العراق وأمنه