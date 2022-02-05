شاهد/ اول لقاء بين أمير قطر وولي عهد أبوظبي بعد 'المصالحة'

العالم- قطر

وكشفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة على هامش مشاركته في مراسيم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الـ24، المقامة في العاصمة الصينية بكين.

وبقيت العلاقات بين أبوظبي والدوحة محدودة رغم قمة العلا "للمصالحة الخليجية"، كما سميت. وفي 26 أغسطس 2021، حين زار طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، الدوحة واستقبله أمير قطر في مكتبه بالديوان الأميري.

وبعد مرور يومين على تلك الزيارة، التقى أمير قطر نائب رئيس الإمارات، محمد بن راشد آل مكتوم، في بغداد؛ على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وفي 6 أكتوبر 2021 استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وهي أول زيارة لمسؤول قطري رفيع المستوى إلى الإمارات منذ اتفاق العلا.

ويرى المحللون ان العلاقات القطرية الإماراتية لم تتطور بنفس مستوى العلاقات السعودية القطرية، لان "الإماراتيين لم يكونوا متحمسين بالأساس لهذه المصالحة، لكنّهم تعايشوا معها".