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رويترز: شركات دواء امريكية واوربية تمول الارهاب في العراق

رويترز: شركات دواء امريكية واوربية تمول الارهاب في العراق
السبت ٠٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

كشف تقرير لوكالة "رويترز" ان مجموعة من كبرى شركات صناعة الدواء الامريكية والاوروبية طالبت محكمة الاستئناف الامريكية بالغاء قرارها بإعادة دعوى قضائية تسعى إلى تحميلهم المسؤولية عن المساعدة في تمويل أعمال إرهابية في العراق .

العالم - العراق

ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ عن محامي الشركات التي ضمت كلا من استرازينكا البريطانية المحدودة وشركة فايزر وجي اي هيلث كير الامريكية وجونسون اند جونسون وهوفمان لاروش قولهم إن “قرار اللجنة في كانون الثاني باعادة الدعوى كان “كاسحًا” وذهب خارج نطاق القانون”.

واوضح التقرير ان ” الشركات طالبت بمراجعة قرار اللجنة الذي قالوا إنه يهدد بتعريض الشركات والمؤسسات على نطاق واسع للمسؤولية بالتوقف عن العمل في أجزاء معينة من العالم بسبب دعوى تمويل الإرهاب”.

من جانبها قالت محامية شركة فايزر ليزا بلات “يجب على الشركات الطبية ألا تخشى أن يؤدي توزيع اللقاحات أو الإمدادات في العالم النامي إلى تحويلهم إلى إرهابيين في نظر دائرة العاصمة واشنطن.

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