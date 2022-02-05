تنين بحري يضرب طرطوس الساحلية ويخلف اضرارا كبيرة..

العالم - سوريا

وأوضح مدير صندوق التخفيف من الكوارث الطبيعية في مديرية الزراعة حيدر شاهين أن الإحصائيات الأولية تشير إلى تضرر 35 بيتاً بلاستيكياً مزروعة بالخيار والفاصولياء والأضرار تتراوح بين 50 و100 بالمئة لافتاً إلى أن الأضرار جسيمة على المزارعين نظراً للتكاليف العالية للزراعات المحمية وارتفاع أسعار البذار والنايلون والحديد وغيرها من مستلزمات الزراعة.

وأشار محمد سلمان إبراهيم من الوحدة الإرشادية في دير حباش إلى أنهم منذ صباح اليوم بدؤوا بعمليات حصر الأضرار التي تقدر خسائرها بعشرات الملايين داعياً الجهات المعنية التعويض على المزارعين بالسرعة الممكنة.

وبين المزارعان كفاح ديب ومحمد عيسى أن الضرر شمل الموسم بشكل كامل إضافة إلى الضرر بالحمضيات مطالبين الجهات المعنية بالنظر بوضع الفلاحين.