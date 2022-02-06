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فصل 5 موظفات سعوديات من مؤسسة صحية وتعين أجنبية!

فصل 5 موظفات سعوديات من مؤسسة صحية وتعين أجنبية!
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أقدمت جمعية صحية بمنطقة جازان، على فصل 5 موظفات سعوديات، بقرار فصل جماعي، والاستغناء عن خدماتهن، دون إبداء للأسباب، وتعيين موظفة أجنبية في الجمعية، ما أثار غضب مواطنين سعوديين.

العالم - السعودية

ووصفت الموظفات قرار الفصل بالتعسفي، وأنه إهدار لحقوقهن، وتقدمن بشكوى لــ3 جهات حكومية، مطالبات باسترداد حقوقهن، وإنصافهن، وفتح تحقيق عاجل، وسط تذمر واستياء منسوبات الجمعية.

وقدمت المفصولات شكوى رسمية لجهات عدة، أوضحن من خلالها ارتكاب الجمعية الصحية 9 مخالفات بحقهن، والتي تتمثل في: "إجبارهن بالإكراه على الموافقة لإبرام عقد عمل جديد، وخضوعهن لتجربة جديدة، في مخالفة للمادة 8 من أنظمة العمل والموارد البشرية.

ومخالفة المادة 20 من نظام العمل من خلال إساءة استعمال أحكام اللوائح الصادرة، والتعرض للإساءة والتطفيش والتوبيخ والإجبار على ترك العمل، ومخالفة المادة 26 التي تنص على العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، ومخالفة مواعيد العمل الرسمية.

وتعمد تأخير صرف الرواتب والمستحقات، والإجبار على توقيع أوراق دون الاطلاع عليها بحجة إنجاز العمل بسرعة، وتفضيل وتعيين أجنبيات بالجمعية في مخالفة للمادة 42، والإضرار بالعاملين والعاملات، وتعطيل عمل الجمعية عنوة ما نتج عنه إصابة المستفيدين بالضرر".

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