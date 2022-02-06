الشيخ زكزاكي: الثورة الإسلامیة الإيرانية تركت بصماتها على جميع أنحاء العالم

العالم - إيران

وقال الشيخ "زكزاكي" اليوم الأحد خلال مشاركته في ندوة "إنعكاس الثورة الإسلامية الإيرانية في أعمال مفكري العالم" عبر الفضاء الافتراضي: واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية العديد من المشاكل منذ انتصار الثورة يسعى کثیرون وراء خلق مشاکل داخلیة لإيران.

وأضاف أن: الأعداء لجأوا إلى ممارسة الضغط و الحظر على إيران سعيا منهم لفرض العزلة عليها كما حاولوا إثارة انقسامات داخلية من خلال طرح الخلافات المذهبیة والعرقية، لکنهم ارتكبوا خطأً كبيراً لآن أفعالهم الخاطئة دفعت الشعوب العالم إلى معرفة المدرسة والفكرة التي وفرت الأرضية لانتصار هذه الثورة.