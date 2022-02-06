تعرف على فوائد البابونج المذهلة للبشرة

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مثلما يساعد البابونج في تهدئة العقل والجسم، له تأثيرات مماثلة على الجلد، وجدت الدراسات والبحث العلمي أن المركبات الموجودة في البابونج تجعله مادة قوية متعددة المهام للجلد، وذلك لأنه يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة.

يمكن تطبيق زهور البابونج المسحوقة على البشرة لعلاج مشاكل البشرة المختلفة والمرتبطة بعوامل الطقس.

فوائد البابونج للبشرة تستحق حقاً التأكد من أنها جزء من روتينك اليومي.

1. يقلل البابونج من تهيج واحمرار البشرة

يمكن أن تؤدي الحساسية وقلة النوم أو مجرد استخدام المنتجات الخاطئة إلى احمرار بشرتك. إذا كنت عرضة للاحمرار ولديك بشرة حساسة، فأنت بحاجة إلى الاستفادة من قوة البابونج؛ للتخلص من هذا التحسس المزعج.

2. البابونج للجروح

كمطهر طبيعي، يعتبر البابونج أيضاً مثالياً لعلاج الجروح. يتخلص من البكتيريا الموجودة في الجرح المفتوح لمساعدته على الشفاء بشكل أسرع.

الخصائص المطهرة الخفيفة للبابونج جنباً إلى جنب مع خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تجعله مثالياً لعلاج جروح الوجه. إذا كان لديك خدوش مفتوحة أو تقرحات، فإن تونر البابونج سيساعد على ضمان عدم انتشار العدوى. في الواقع، لقد ثبت أن البابونج يؤدي إلى التئام الجروح بشكل أسرع.

3. يساعد البابونج في علاج حب الشباب

يمكن أن يساعد البابونج في علاج حب الشباب النشط، وتقليل البكتيريا وتنظيف البشرة، يمكن أن يمنع أيضاً ظهور البثور في المستقبل عن طريق الترطيب، مما يمنح بشرتك المساعدة على الحفاظ على نعومتها.

خصائصه المضادة للبكتيريا تجعله مكوناً طبيعياً مهماً بشكل خاص في منتجات العناية بالبشرة المقاومة لحب الشباب.

4. يقلل البابونج الهالات تحت العينين

يساعد البابونج في تقليل تلك الهالات السوداء السيئة تحت عينيك.

5. يحارب البابونج الجذور الحرة

تساعد مادة البوليفينول الموجودة في البابونج على معالجة الجذور الحرة، إن استخدام البابونج على الجلد يجلب معه مضادات الأكسدة القوية التي تساعد الجلد على التجدد وشد المسام وإبطاء آثار الشيخوخة في الجلد.

6. يفتح البابونج البشرة

يمكن تفتيح البقع والاحمرار، وذلك لأن البابونج يعمل كموسع للأوعية، ويحسن تدفق الدم ويساعد البشرة على الظهور بمظهر أكثر إشراقاً وانتعاشاً. لذلك يمكنك الاستمتاع بإشراقة صحية والاستمتاع بفوائد البابونج للبشرة فهو يساعد في روتين العناية بالبشرة وتفتيح منطقة أسفل العين والهالات السوداء مع تقليل انتفاخ العينين.