..ومات الطفل المغربي ريان + فيديو

العالم - المغرب

وكالة المغرب العربي للأنباء قالت ان الملك محمد السادس أعرب عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، مؤكدا أنه كان يتابع عن كثب تطورات هذا الحادث المأساوي، ومشيداً بالجهود التي بذلتها مختلف السلطات، وبالتضامن، والتعاطف الواسع، الذي حظيت به أسرة الفقيد، من مختلف الفئات والأسر المغربية.

وشهدت اللحظات الأخيرة لإخراج الطفل ريان من قعر البئر تعتيما كبيرا جعلت المجال مفتوحا لانتشار الشائعات وتضارب الروايات حول حالته الصحية.

ورجح البعض أن تكون السلطات قد علمت بوفاته قبل الوصول اليه واخراجه من البئر وانتظرت لإخراج الطفل حتى تعلن عن وفاته رسميا، تجنبا لحدوث فوضى في القرية التي كانت تعج بآلاف المواطنين الذين قدموا من مختلف المدن لمتابعة جهود الإنقاذ.

وفي السياق نفسه اعتبر شهود عيان ان عملية إخراج الطفل عرفت تهاوناً وتأخراً في البداية بسبب عدم تقدير المسؤولين المحليين خطورة الوضع، ولم تبدأ التحركات الجدية إلا بعد يوم من سقوط ريان في البئر، واستمر العمل ليل نهار دون توقف واتخذ طابعا احترافيا.

وتحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى بيت عزاء مفتوح، يتبادل فيه رواده من مختلف الدول العربية والاسلامية التعازي، بعد وفاة طفل جمعتهم قصته المأساوية ووحدهم الأمل في خروجه من جوف البئر سالما.