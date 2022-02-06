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مقتل مستوطنة صهيونية اثر اصابتها خلال معركة سيف القدس قبل أشهر

مقتل مستوطنة صهيونية اثر اصابتها خلال معركة سيف القدس قبل أشهر
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

قتلت مستوطنة صهيونية متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها إثر سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة تجاه عسقلان المحتلة، خلال معركة "سيف القدس" بمايو الماضي.

العالم - الإحتلال

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، "إن المستوطنة نعومي بيرلمان (91 عامًا) من عسقلان قتلت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة على منزلها بتاريخ 11 مايو".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية صواريخها تجاه المستوطنات الصهيونية خلال معركة سيف القدس رداً على عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في القدس وتعمده تدنيس المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال العدوان الاسرائيلي استشهد 253 فلسطينياً ، منهم 66 طفلاً، وأصيب نحو 1508 آخرين؛ في كل من قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل الخط الأخضر.

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