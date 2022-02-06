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اثيوبيا.."أبي أحمد" يعلق على إصابة "أردوغان" بفيروس كورونا

اثيوبيا..
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٢ بتوقيت غرينتش

أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، عن أمنياته بالشفاء العاجل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة أردوغان، وذلك على خلفية إصابتهما بفيروس كورونا.

العالم - افريقيا

وكتب أحمد، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد: "أتمنى للرئيس التركي أردوغان وزوجته السيدة الأولى أمينة، الشفاء العاجل وأن يكونا بصحة جيدة.. تمنياتي بالعافية".

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه بوضع صحي جيد إثر إصابته بفيروس كورونا، قائلًا في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد: "خضعت لفحص روتيني صباح اليوم ولا يوجد ما يدعو للقلق".

هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق من أمس السبت، إصابته وزوجته بفيروس كورونا.

ونشر الحساب الرسمي للرئيس التركي على "تويتر"، تغريدة أعلن فيها عن إصابته بالفيروس.

وأضاف أن نتائج التحليل كانت إيجابية، مع أعراض خفيفة وقد يكون الفيروس من سلالة «أوميكرون»، مؤكدا: "سأواصل العمل من المنزل، ونسألكم الدعاء".

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اثيوبيا.."أبي أحمد" يعلق على إصابة "أردوغان" بفيروس كورونا

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