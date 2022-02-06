الكويت تحذر المقيمين المصريين من التجمعات!

العالم - رياضة

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية، الأحد، تحذيراتها من أن الإبعاد سيكون عقوبة الخارجين علي الآداب العامة.

وقالت المصادر: "القطاعات الأمنية الميدانية ستنتشر عند الساعة 9 مساء قبل انطلاق المباراة بساعة كاملة في مناطق تجمع أبناء الجالية المصرية كالفروانية وخيطان وحولي والسالمية لفرض الأمن وضبط الحركة المرورية".

وذكرت الصحيفة أن تلك المناطق شهدت تجمعات واحتفالات الجالية المصرية، الخميس الماضي، عقب فوز منتخب بلادهم على المنتخب الكاميروني في مباراة المربع الذهبي.

وستكون المواجهة المرتقبة الحاسمة على اللقب القاري هي الأولى من ثلاث مباريات تجمع المنتخبين، إذ سيلتقيان مجددا في مبارتي ذهاب وإياب، أواخر مارس/آذار المقبل، في الدور الأخير من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وتشهد المباراة التي يقودها الحكم الجنوب أفريقي"فيكتور غوميز"، مواجهة خاصة بين مهاجمي ليفربول الإنجليزي "محمد صلاح" و"ساديو مانيه".