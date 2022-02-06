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حملة إماراتية شرسة على سلطنة عمان.. والسبب!

حملة إماراتية شرسة على سلطنة عمان.. والسبب!
الأحد ٠٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣١ بتوقيت غرينتش

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة إماراتية شرسة على سلطنة عمان على خليفة سياسة الحياد التي تنتهجها إزاء العدوان على اليمن، ورفضها تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية.

العالم- اليمن

وظهرت لحسابات الممولة من الاستخبارات الإمارتية واخرى يمنية تابعة للمجلس الانتقالي الموالي لأبوظبي، بمنشورات نارية ضد سلطنة عمان.

وقال الكاتب الصحفي اليمني أنيس منصور ان توجيهات استخباراتية إماراتية لحسابات أمنية إماراتية وشخصيات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي لمهاجمة سلطنة عمان.

واضاف في تدوينة على منصة تويتر "توجيهات استخباراتية من مكتب بن زايد للاعلام الامني السيبراني بمهاجمة سلطنة عمان، دشنتها حسابات امنية امارتية ومرتزقتهم من الانتقالي الامارات".

يذكر ان وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي رفض تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية، وذلك في تعليق منه على مطالبة أبو ظبي لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إعادة الحركة لقوائم الإرهاب.

وقال البوسعيدي في تصريحات لموقع "مونيتور" الأميركي إنّ "أنصار الله جزء من الحل، وتصنيفهم جماعة إرهابية يقوض جهود إحضارهم إلى طاولة المفاوضات".

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