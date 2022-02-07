السنغال تتوج بكأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخها

العالم - افريقيا

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار 120 دقيقة بعدما تسابق لاعبوهما في إضاعة جميع الفرص التي سنحت لهم على مدار الأشواط الأربعة، لا سيما المنتخب السنغالي، الذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة عن طريق ساديو ماني، ليحتكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب السنغالي.

كان منتخب السنغال خاض النهائي مرتين في نسختي 2002 و2019، لكنه عجز عن الفوز بالبطولة بالخسارة أمام الكاميرون والجزائر على الترتيب، في حين يعد هذا هو النهائي الثاني على التوالي الذي يخسره منتخب مصر، بعدما خسر أمام الكاميرون في نسخة المسابقة عام 2017 في الغابون.

وبات منتخب مصر أول فريق في تاريخ أمم أفريقيا يلعب الوقت الإضافي في 4 مباريات متتالية بالأدوار الإقصائية في نسخة واحدة بالمسابقة، بعدما لعب أمام ساحل العاج والمغرب والكاميرون ثم السنغال.

ومن المقرر أن يتجدد الموعد بين المنتخبين في مارس/آذار القادم، حيث يصطدمان في المرحلة النهائية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم المقررة في قطر هذا العام.

وستقام مباراة الذهاب في القاهرة، بينما يجرى لقاء الإياب في العاصمة السنغالية داكار في الفترة من 24 إلى 29 من الشهر المقبل.