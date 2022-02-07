السودان.. مظاهرات مليونية اليوم تتوجه إلى القصر الرئاسي

العالم - السودان

أعلنت تنسقيات لجان مقاومة العاصمة السودانية الخرطوم، عن تسيير أول مواكب شهر فبراير، ظهر الاثنين «7 فبراير» باتجاه القصر الرئاسي.

وحدّدت اللجان في بيان، الأحد، نقاط التجمع والمسارات، بجانب موجهات المشاركة في المواكب.

وأصدرت التنسيقيات مطلع الشهر، جدول «المليونيات» المنددة بالانقلاب، لشهر فبراير الحالي.

وتقود تنسيقيات لجان المقاومة، الحراك الاحتجاجي ضد استيلاء الجيش على السلطة بالقوة في 25 أكتوبر الماضي.

وحدّدت التنسيقيات في بيان، أربع مليونيات خلال فبراير، أيام «7، 14، 21، 28»، وتصادف الاثنين من كل أسبوع.

فضلاً عن أنشطة دعائية ومسيرات فئوية وأخرى غير مجدولة تنفذها لجان الأحياء.

وقالت اللجان في بيان حول «مليونية 7 فبراير»، إن المليونية «هي رسالة للديكتاتور بأن السلطة سلطة الشعب والثورة ثورة شعب والعسكر للثكنات».

وأضافت: «مليونية 7 فبراير في استهلال مواكب فبراير الثوري.. نضع بين أيديكم موجهات ومسارات مليونية 7 فبراير الذي تواثقنا أن نطلق عليها اسم “مليونية ترس الشمال” دعماً للرفاق».

ويشير «ترس الشمال» إلى التصعيد الذي تقوده لجان مقاومة الولاية الشمالية، ضد الحكومة الانقلابية التي تجاهلت احتجاجات أهل الولاية.

وحددت لجان الخرطوم، مسارات ونقاط تجمع المواكبنا المتجهة صوب القصر الرئاسي بالنسبة لمدينة الخرطوم في «جاكسون وباشدار»، فيما يتجمع ثوار مدينة بحري عند «الاستاد وصينية القندول».

ويتحمع ثوار مدينة أم درمان الكبرى في نقطتي «الاستاد وصيدلية سماح»، وثوار الحاج يوسف في محطة «باشدار»، وثوار شرق النيل عند «حديقة القرشي».

«وتتحرك جميع المواكب نحو قصر الطاغية عند الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت الثورة».

ووجهت اللجان بتجنب الاحتكاك مع القوات النظامية، الالتزام بمسارات الموكب، الحفاظ على التباعد الإجتماعي ما أمكن، الحفاظ على سلمية الموكب والتعاون مع لجان التأمين لحسم التفلتات، التعاون مع اللجان الطبية وافساح المجال لها لأداء أعمالها، الالتزام بموجهات السلامة العامة، رصد المندسين وإخطار لجان التأمين والانسحاب في شكل مجموعات في الوقت الذي حددته لجان الميدان عند الساعة الخامسة مساءً.