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الجزائر تدين تخريب منحوتة للأمير عبد القادر في فرنسا

الجزائر تدين تخريب منحوتة للأمير عبد القادر في فرنسا
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

وصف السفير الجزائري في فرنسا، محمد عنتر داود، بالحادث الذي طال منحوتة فنية للبطل القومي الجزائري، الأمير عبد القادر في مدينة امبوز الفرنسية بـ"التخريب الدنيء".

العالم - الجزائر

وجاء في بيان السفارة الجزائرية في باريس أن "السفير الجزائري ندد بفعل التخريب الدنيء، مؤكدا على استكمال الديناميكية الجزائرية الفرنسية التي ترافقها الإرادة السياسية من كلا الجانبين والمضي قدما".

وأضاف البيان: "للأسف، تم تخريب هذا النصب المتعلق بالذاكرة والذي شيده النحات ميشال أوديار في ليلة الرابع إلى الخامس فبراير قبل أن يرفع عليه الستار، ما أثار موجة تنديد المشاركين وغيرهم".

وتابع: "لقد سجلت الجزائر التنديدات الصادرة بالإجماع عن السلطات الفرنسية وسكان مدينة أمبواز الذي يعكس مدى احترام شخصية الأمير عبد القادر الذي وهب حياته لنشر قيم السلم والتسامح".

وأشارت السفارة الجزائرية في باريس إلى أن هذه "التنديدات تندرج بلا شك في إطار الديناميكية المتصاعدة لتهدئة الوضع، التي أطلقتها السلطات العليا في كلا البلدين".

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الجزائر تدين تخريب منحوتة للأمير عبد القادر في فرنسا