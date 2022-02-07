دول شمال أفريقيا والصراعات

العالم - المغاربية

في الجزء الأول قالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان الخلاف بين الرئيس قيس سعيد والمعارضة اتسع كثيرا خلال الفترة الاخيرة وان كل تشكيلات المعارضة تحاول لملمة صفوفها من اجل مواجهة القرارات الجديدة التي سيقدم عليها الرئيس قيس سعيد في المرحلة المقبلة.

وفي الجزء الثاني قال ضيف الحلقة النائب عن حزب قلب تونس فؤاد ثامر ان الوضع في تونس اصبح مخيفا جدا بشأن الاقتصاد. مؤكدا ان الرئيس قيس سعيد جزء من المشهد السياسي وانه على المعارضة احترام القرار السياسي الاعلى في البلاد.

من جهته قال الاعلامي والمحلل السياسي بلحسن يحياوي ان البرلمانيون الذين انحل برلمانهم عن طرييق اجراءات الرئيس قيس سعيد كانو قد وصلوا الى البرلمان بموجب قانون انتخابي عام.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6031908

https://www.alalam.ir/news/6031928