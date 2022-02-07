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نجل أسامة بن لادن أجرى اجتماعات مع طالبان

نجل أسامة بن لادن أجرى اجتماعات مع طالبان
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

ذكر تقرير جديد للأمم المتحدة، أنه منذ أن هنّأت القاعدة طالبان على "انتصارها" في أفغانستان، في 31 أغسطس من العام الماضي، التزمت بعد ذلك  الصمت الاستراتيجي حتى لا تهدد جهود طالبان، للحصول على اعتراف دولي.

العالم-أفغانستان

وكشف أحدث تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي نُشر هذا الأسبوع، أن نجل أسامة بن لادن، عبدالله، زار أفغانستان في أكتوبر "لعقد اجتماعات مع طالبان".

وأشار التقرير إلى أن القاعدة تواصل التعافي من سلسلة الخسائر القيادية، وتفتقر إلى القدرة على تنفيذ هجمات "بارزة" في الخارج، وهو ما يظل هدفًا طويل الأمد لها.

وقال تقرير مجلس الامن، إن تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية، بقيادة أسامة محمود ونائبه عاطف يحيى غوري "يحتفظ بوجود في أفغانستان في ولايات غزني وهلمند وقندهار ونمروز وباكتيكا وزابول، حيث قاتلت الجماعة إلى جانب طالبان ضد حكومة أشرف غني.

وأضاف التقرير إن التقديرات تشير إلى أن القاعدة في بلاد الرافدين تضم ما بين 200 و 400 مقاتل، معظمهم من أفغانستان وبنغلاديش والهند وميانمار وباكستان. كما ذكر أن طالبان لم تفعل أي شيء للحد من أنشطة الإرهابيين الأجانب.

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