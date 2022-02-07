خطيب زادة لقناة العالم: طهران ترفض إثارة الحروب في المنطقة

العالم – خاص بالعالم

وردا على سؤال طرحه مراسل قناة العالم الاخبارية على خطيب زادة بشأن المناورات الاميركية البحرية الاخيرة بمشاركة "إسرائيل" ودول عربية في البحرين وتأثيرها على مفاوضات رفع الحظر الاقتصادي عن ايران في فيينا، قال خطيب زادة ان الولايات المتحدة خلفت ميراثا مشؤوما في المنطقة وهو اثارة الفتن وإراقة الدماء بين شعوبها.

وأضاف ان الحرب الاميركية على افغانستان والعراق ادخلت المنطقة في دوامة عنف عبر مجيئها بالمليارات من الاسلحة لدول المنطقة ومازالت مستمرة ببيع السلاح الى بعض الدول العربية.

خطيب زاده اضاف الولايات المتحدة والدول الحليفة معها لن تسعى ابدا الى ارساء السلام في المنطقة بل تحاول ان تشغل المنطقة بالفتن والحروب وان الولايات المتحدة و"إسرائيل" يبذلان جهودهما لزعزعة استقرار المنطقة.

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