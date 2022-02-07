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مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس

مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٣٠ بتوقيت غرينتش

رشق شبان فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة خلال مواجهات اندلعت اليوم الاثنين في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر مقدسية أنَّ المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال كفر عقب، حيث أطلقت قنابل الغاز السام صوب الأهالي.

وذكرت المصادر أنَّ القوات المقتحمة فتشت محال تجارية، واعتلت أسطح منازل عدّة في البلدة.

وتشهد كفر عقب اندلاع مواجهات متكررة بين الشبان وقوات الاحتلال التي تقتحم البلدة، يتخللها إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة.

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب معاذ دعيس من بلدة عناتا شرق القدس المحتلة.

كما أخطرت بلدية الاحتلال بعض أصحاب المحلات التجارية في وادي الجوز بإخلاء محلاتهم.

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