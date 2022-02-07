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رئيسي: لن نرهن اقتصاد بلادنا بنتائج محادثات الاتفاق النووي

رئيسي: لن نرهن اقتصاد بلادنا بنتائج محادثات الاتفاق النووي
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني اية الله ابراهيم رئيسي لدى استقباله وزير الخارجية الفنلندي اننا لن نرهن اقتصاد بلادنا بنتائج محادثات الاتفاق النووي .

العالم - ایران

وأشار آية الله إبراهيم رئيسي ، لدى استقباله وزيرة الخارجية الفنلندية بيكا هافيستو ، مساء اليوم الاثنين ، إلى أن نقض الأمريكيين لالتزاماتهم في الاتفاق النووي وقال : "إذا رفعت اجراءات الحظر فان الارضية ممهدة للاتفاق وقد برهنت ايران انها ملتزمة بتعهداتها ".

وقال إن "العلاقات بين البلدين كانت جيدة للغاية في السنوات التي تلت الثورة الإسلامية ، لكن علاقات فنلندا مع الدول الأخرى لاينبغي ان تتاثر بالأجانب".

وفي إشارة إلى نهج الحكومة الايرانية الحالية لتطوير علاقات الجوار ، قال رئيسي: "نتطلع إلى علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة وسنواصل هذه السياسة". لافتا الى انه اين ما كانت هناك مشكلة في منطقتنا فان سببها هو تدخل الأجانب.

يتبع...

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