الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٤:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا إلى أربعة مليارات دولار

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا إلى أربعة مليارات دولار
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية (FCS) أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران لعام 2021 حقق قفزة ولامس 4.035 مليار دولار ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 81.7٪ مقارنة بالعام السابق.

العالم - ايران

وبحسب التقرير ، زادت صادرات روسيا إلى إيران 2.2 ضعفاً ولامست 3.068 مليار دولار ، فيما زادت وارداتها من إيران بنسبة 21.4٪ ولامست 967.3 مليون دولار.

وارتفعت حصة إيران من إجمالي حجم التجارة الخارجية للاتحاد الروسي في الفترة المشمولة بالتقرير من 0.4٪ العام الماضي إلى 0.5٪.

وفي الاجمال ، بلغ الميزان التجاري الخارجي الإيجابي لروسيا 197.3 مليار دولار في عام 2021 ، وهو أعلى بنسبة 88.44٪ (أو 92.6 مليار دولار) مقارنة بعام 2020.

وزادت صادرات السلع من الاتحاد الروسي خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى 493.3 مليار دولار والواردات إلى 296.1 مليار دولار. وهكذا ، ارتفع حجم التجارة الخارجية للاتحاد الروسي في عام 2021 بنسبة 37.9٪ ولامس 789.4 مليون دولار.

روابط ذات صلة

نمو حجم التبادل التجاري بين ايران وسلطنة عمان 73 بالمائة

نمو بنسبة 7% بحجم التبادل التجاري بين إيران والاتحاد الأوروبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. لليوم المئة حناجر السودانيين مازالت تصدح وعسكر البرهان يقمعها

اكتشاف أثري مهم يوثق الحياة اليومية للفراعنة

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا إلى أربعة مليارات دولار

رئيسي : سد الطريق امام اي تغلغل و "التصدي لشبكات الفساد" من أولويات أجهزة الامن

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 07-02-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 07-02-2022