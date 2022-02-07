ارتفاع حجم التبادل التجاري بين إيران وروسيا إلى أربعة مليارات دولار

العالم - ايران

وبحسب التقرير ، زادت صادرات روسيا إلى إيران 2.2 ضعفاً ولامست 3.068 مليار دولار ، فيما زادت وارداتها من إيران بنسبة 21.4٪ ولامست 967.3 مليون دولار.

وارتفعت حصة إيران من إجمالي حجم التجارة الخارجية للاتحاد الروسي في الفترة المشمولة بالتقرير من 0.4٪ العام الماضي إلى 0.5٪.

وفي الاجمال ، بلغ الميزان التجاري الخارجي الإيجابي لروسيا 197.3 مليار دولار في عام 2021 ، وهو أعلى بنسبة 88.44٪ (أو 92.6 مليار دولار) مقارنة بعام 2020.

وزادت صادرات السلع من الاتحاد الروسي خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى 493.3 مليار دولار والواردات إلى 296.1 مليار دولار. وهكذا ، ارتفع حجم التجارة الخارجية للاتحاد الروسي في عام 2021 بنسبة 37.9٪ ولامس 789.4 مليون دولار.