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الصحة الأردنية.. تسجل حصيلة قياسية جديدة لوفيات كورونا

الصحة الأردنية.. تسجل حصيلة قياسية جديدة لوفيات كورونا
الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 27 وفاة و21626 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13347 وفاة و1.351.733 إصابة.

العالم - الاردن

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوصات الإيجابية في المملكة لهذا اليوم، 30.33 بالمئة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليا وصل إلى 145.251 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 267 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 225 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1209 حالات.

وكشف الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا في المملكة وصل إلى 4.616.630، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4.276.053.

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