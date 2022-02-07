الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢
٠٨:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن أحد السكان: حجم الانفجار قرب تل ابيب كان كبيرا لدرجة أنه شعر "بزلزال"

الإثنين ٠٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باشاغا يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية الليبية في حال توليه رئاسة الحكومة

البنتاغون: سنواصل مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل

بالفيديو.. إخفاق الاستحقاق الرئاسي تحت قبة البرلمان العراقي..ماذا بعد؟

’الجبهة الديمقراطية’ ترحب بتعليق عضوية الإحتلال في الاتحاد الإفريقي

حزب الله وجبهة التحرير بيحثان أوضاع المخيمات الفلسطينية في صيدا

إعلام الإحتلال.. سماع دوي انفجار قوي قرب ’تل أبيب’