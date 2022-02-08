الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٥:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الادميرال سياري: لسنا بحاجة للآخرين لسد حاجتنا للمعدات

الادميرال سياري: لسنا بحاجة للآخرين لسد حاجتنا للمعدات
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد الشؤون التنسيقية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ، إننا لسنا بحاجة إلى الآخرين لسد حاجتنا للمعدات وقال: كان الإمام الراحل يركز دوما بشكل خاص على الاكتفاء الذاتي وصناعة المعدات وطنيا .

العالم - ايران

واوضح الأدميرال حبيب الله سياري على هامش مراسم تجديد قادة ومنتسبي القوات المسلحة العهد مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية في ايران عند المرقد الطاهر للامام الراحل (ره) اننا لسنا بحاجة الى الاخرين لسد حاجتنا للمعدات وقال ان الامام الراحل كان يؤكد دوما بشكل خاص على الاكتفاء الذاتي وانتاج المعدات وطنيا.

وأضاف أمير سياري ان المسؤولين كانوا يقولون إن أحداً لن يبيعنا شيئاً عند الحديث عن شراء معدات عسكرية ؛ وكان الإمام (رضي الله عنه) يرد عليهم إنه ليس الآن فقط ، ولكن طالما أنكم متمسكون بالثورة ، فلن يبيعوا لكم المعدات.

وأضاف ألادميرال سياري ان الامام الراحل قال لنا اعتمدوا على انفسكم واعملوا على سد حاجاتكم بانفسكم وحتى كان يرد على من يقول اننا لانملك التقنيات بالقول ان الاخرين ايضا لم يكونوا يمتلكون في البداية التقنيات ومن هنا عليكم ان تعملوا وتصنعوا وتنتجوا الافضل .

روابط ذات صلة

قائد ايراني: بلغنا الاكتفاء الذاتي بانتاج منظوماتنا الرادارية والصاروخية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد خروقات أمنية.. الكاظمي يوجه بتشكيل قيادة عمليات ميسان

المنفي: "المصالحة الوطنية" كلمة السر الوحيدة لإنهاء أزمة ليبيا

إثيوبيا ستستمر في "الملء الثالث" لسد النهضة دون ضغط من دولتي المصب

استشهاد وإصابة 5 مدنيين جراء قصف تحالف العدوان لصعدة

تفاصيل عن تدمير الاحتلال الامريكي الأبنية الجامعية شرق سوريا

شاهد بالفيديو.. عسكر الانقلاب يستخدم مياه الصرف الصحي لتفريق المتظاهرين السودانيين!