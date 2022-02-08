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شركات البتروكيماويات الايرانية ترفد سوق الصرف بـ 10 مليارات دولار

شركات البتروكيماويات الايرانية ترفد سوق الصرف بـ 10 مليارات دولار
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد وزير النفط الايراني جواد، أن شركات البتروكيماويات المحلية رفدت سوق الصرف بـ 10 مليارات دولار من العملة الاجنبية.

العالم - ايران

وبيّن الوزير جواد أوجي في افتتاح معرض " ايران بلاست" الدولي اليوم الثلاثاء، أن شركات البتروكيماويات تسهم حثيثا في تحقيق الايرادات بجانب مبيعات النفط والخام ومكثفات الغاز وفي الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2021 حتى 20 يناير/كانون الاول 2022، رفدت منظومة " نيما" الالكترونية بـ 10 مليارات دولار. ( المنظومة مخصصة لعرض النقد الاجنبي للمصدرين وبيعه على المستوردين).

من جهة ثانية أكد أن من البرامج التي تدرجها الوزارة على جدول اعمال شركة النفط الوطنية الايرانية، تطوير الحقول الغازية سيما المشتركة، ومنذ بداية عمل الحكومة الحالية تم ابرام عقود مع شركات محلية وأجنبية باكثر من 4.5 مليار دولار لتطوير حقول نفط وغاز.

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