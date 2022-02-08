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آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

آية الله خامنئي: التزم بالقواعد الصحية وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي التزامه بالبروتوكولات الصحية للحد من تفشي كرونا في البلاد، معلنا انه تلقى في هذا الاطار الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

العالم - ايران

واستقبل قائد الثورة الإسلامية اليوم الثلاثاء نخبة من قادة وكوادر القوة الجوية الإيرانية بمناسبة ذكرى بيعة القوة الجوية مع الإمام الخميني (قدس سره).

واضاف اية الله خامنئي خلال اللقاء : "ألتزم بالقواعد التي يعلنها الأطباء (للحد من تفشي كورونا). وارى انه من واجبي القيام بها وأنا أفعلها. وأصر على ارتداء الكمامة وتلقيت الجرعة الثالثة من لقاح كورونا".

وتابع قائد الثورة الاسلامية: انصح ابناء الشعب الايراني العزيز ان يسمعوا نصائح المتخصصين والخبراء في هذا المجال (الوقاية من كورونا) وان ينفذوا كل ما يراه هؤلاء مناسبا وضروريا.

ويأتي استقبال قائد الثورة لقادة وكوادر القوة الجوية بالتزامن مع ذكرى البيعة التاريخية التي جرت في 9 شباط/ فبراير 1979 من قبل كوادر هذه القوة مع مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض).

وجرى اللقاء حضوريا في حسينية "الامام الخميني (رض)" مع الالتزام التام بالارشادات الصحية السائدة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، وبمشاركة عدد قليل من قادة وكوادر القوة الجوية للجيش.

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