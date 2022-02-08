موريتانيا تحتضن المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم اليوم الثلاثاء

العالم - موريتانيا

وأوضح المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم أن الملتقى الدولى الثاني ينظم تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وبرئاسة الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم.

ويشارك في المؤتمر وزراء ومفكرون عرب وأفارقة ورؤساء مجالس الإفتاء وجمع من العلماء والأكادميين وقادة المجتمع المدني وبعض الفاعلين في الشأن الشبابي بالقارة.

ويناقش المشاركون في هذا الملتقى على مدى ثلاثة أيام الوضع الراهن في أفريقيا وآليات تفكيك خطابات الكراهية والتطرف والنماذج الملهمة في تعزيز قيم السلم والتاسمح والتعايش في التراث الأفريقي.

كما تتضمن محاور المؤتمر مواضيع استشرافية حول مستقبل القارة من أجل مقاربات قابلة للتجسيد على أرض الواقع لمعالجة الهشاشة والفقر والجهل والبطالة ومختلف عوامل البيئة الحاضة للتطرف وإشكالية الهجرة غير الشرعية وإطلاق مبادرات ميدانية للحوارات والمصالحات.

ويسعى المؤتمر حسب المنظمين إلى الخروج بتوصيات تدعم السلم والمصالحات وتؤسس لعمل جاد ومستدام من أجل تعزيز السلم في القارة الأفريقية.