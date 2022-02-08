الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

هيئة الإذاعة البريطانية تعلن اعتقال ثلاثة من صحفييها خلال احتجاجات السودان

هيئة الإذاعة البريطانية تعلن اعتقال ثلاثة من صحفييها خلال احتجاجات السودان
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنّ السلطات في السودان اعتقلت ثلاثة من الصحافيين العاملين بها في الخرطوم، أمس الاثنين.

العالم - السودان

وذلك في الوقت الذي خرج فيه آلاف السودانيين إلى الشوارع في أنحاء البلاد، في أحدث احتجاجات مناهضة للانقلاب.

وأضافت في تقريرها أنّ صحافيي الخدمة العربية اقتيدوا إلى مكان غير معلوم في الخرطوم. وأعلن مراسلون لـ"بي بي سي" أنه أُفرِج عنهم لاحقاً.

وسبق أن اعتقلت قوات الأمن السودانية صحافيين كانوا يغطون احتجاجات مناهضة للانقلاب.

وجاب آلاف المتظاهرين شوارع الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان، وفقاً للحركة المؤيدة للديمقراطية.

وقال الناشط ناظم سراج إنّ قوات الأمن السودانية أطلقت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، خاصة في محيط القصر الرئاسي.

وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور تظهر سحب الغاز المسيل للدموع تكسو التجمعات في الخرطوم، والمحتجين وهم يرشقون الحجارة ويلقون بقنابل الغاز الفارغة على قوات الأمن.

وذكر سراج أنّ 12 متظاهراً على الأقل أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

واندلعت احتجاجات كذلك في أماكن أخرى بالسودان، منها مدينة بورسودان شرقيّ البلاد.

احتجاجات يوم أمس هي الأحدث ضمن سلسلة من الاحتجاجات العنيفة منذ إطاحة الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي يقودها المدنيون، والتي أعيدت إلى السلطة مرة أخرى على وقع ضغوط دولية مكثفة.

وتفاقمت الاضطرابات في البلاد بعد أن تنحى حمدوك في 2 يناير/كانون الثاني، عندما أخفقت جهوده في التوصل إلى حل وسط بين الجيش والحركة المؤيدة للديمقراطية.

وعرقل الانقلاب انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من القمع والعزلة الدولية تحت حكم الرئيس عمر البشير.

وتسير الدولة الأفريقية على طريق هشّ نحو الديمقراطية منذ انتفاضة شعبية أجبرت الجيش على إطاحة البشير وحكومته الإسلامية في إبريل/نيسان 2019.

روابط ذات صلة

عسكر الانقلاب يستخدم مياه الصرف الصحي لتفريق المتظاهرين السودانيين!

شاهد..حال السودانيين بعد مئة يوم من انقلاب البرهان

السودان.. مظاهرات مليونية اليوم تتوجه إلى القصر الرئاسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وسط إقبال كثيف.. بدء التسوية في معضمية الشام بريف دمشق

قائد الثورة: اميركا اليوم تتلقى الضربة من حيث لم تحتسب ابدا

الاستخبارات الروسية: واشنطن تحرض لتنفيذ عمليات إرهابية في سوريا

هيئة الإذاعة البريطانية تعلن اعتقال ثلاثة من صحفييها خلال احتجاجات السودان

شاهد بالفيديو.. شد وجذب روسي غربي حول اوكرانيا.. بايدن يهدد موسكو والاخيرة تعزز قواتها

موريتانيا تحتضن المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم اليوم الثلاثاء