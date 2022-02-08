هيئة الإذاعة البريطانية تعلن اعتقال ثلاثة من صحفييها خلال احتجاجات السودان

العالم - السودان

وذلك في الوقت الذي خرج فيه آلاف السودانيين إلى الشوارع في أنحاء البلاد، في أحدث احتجاجات مناهضة للانقلاب.

وأضافت في تقريرها أنّ صحافيي الخدمة العربية اقتيدوا إلى مكان غير معلوم في الخرطوم. وأعلن مراسلون لـ"بي بي سي" أنه أُفرِج عنهم لاحقاً.

وسبق أن اعتقلت قوات الأمن السودانية صحافيين كانوا يغطون احتجاجات مناهضة للانقلاب.

وجاب آلاف المتظاهرين شوارع الخرطوم ومدينتها التوأم أم درمان، وفقاً للحركة المؤيدة للديمقراطية.

وقال الناشط ناظم سراج إنّ قوات الأمن السودانية أطلقت الذخيرة الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، خاصة في محيط القصر الرئاسي.

وعجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور تظهر سحب الغاز المسيل للدموع تكسو التجمعات في الخرطوم، والمحتجين وهم يرشقون الحجارة ويلقون بقنابل الغاز الفارغة على قوات الأمن.

وذكر سراج أنّ 12 متظاهراً على الأقل أصيبوا ونُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج. ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى.

واندلعت احتجاجات كذلك في أماكن أخرى بالسودان، منها مدينة بورسودان شرقيّ البلاد.

احتجاجات يوم أمس هي الأحدث ضمن سلسلة من الاحتجاجات العنيفة منذ إطاحة الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التي يقودها المدنيون، والتي أعيدت إلى السلطة مرة أخرى على وقع ضغوط دولية مكثفة.

وتفاقمت الاضطرابات في البلاد بعد أن تنحى حمدوك في 2 يناير/كانون الثاني، عندما أخفقت جهوده في التوصل إلى حل وسط بين الجيش والحركة المؤيدة للديمقراطية.

وعرقل الانقلاب انتقال السودان إلى الحكم الديمقراطي بعد ثلاثة عقود من القمع والعزلة الدولية تحت حكم الرئيس عمر البشير.

وتسير الدولة الأفريقية على طريق هشّ نحو الديمقراطية منذ انتفاضة شعبية أجبرت الجيش على إطاحة البشير وحكومته الإسلامية في إبريل/نيسان 2019.