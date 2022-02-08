لبنان تلقى خطاباً من ألمانيا يطلب معلومات تتعلق بالأوضاع المالية لسلامة

العالم - لبنان

وكان قد أكد مصدر قضائي لبناني رفيع المستوى لوكالة "رويترز"، في وقت سابق، أن لبنان تلقى رسالة من سلطات لوكسمبورغ طلبت معلومات تتعلق بحسابات وأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ولم يذكر المصدر تفاصيل.

وأشار متحدث باسم القضاء في لوكسمبورغ لرويترز، في تشرين الثاني، أنه فتح "قضية جنائية" تتعلق بسلامة وشركاته وأصوله وامتنع عن تقديم معلومات أكثر في ذلك الوقت.

وعندما طلبت رويترز من سلامة التعليق قال إن طلب التعاون "إجراء عادي" وليس "دعوى قضائية".

وأضاف أنهم لو كانوا رفعوا دعوى قانونية فلن يحتاجوا إلى المساعدة في التحقيق. ونفى سلامة التقارير التي قالت إن سلطات لوكسمبورغ وجهت إليه اتهامات وقال إن سويسرا وفرنسا سبق وأن طلبتا تعاونا مماثلا من لبنان.

وسبق أن أعلن مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي، أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار تحقيق في "غسيل أموال ضخم" واحتمال اختلاس أكثر من 300 مليون دولار في ظل رئاسة سلامة لمصرف لبنان. وفتحت أيضا فرنسا وليختنشتاين تحقيقات في مزاعم غسل أموال فيما يتعلق بسلامة.