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قائد الثورة الاسلامية: القوى الغربية الكبرى تنتهج الديكتاتورية الاعلامية

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الإسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي أن أميركا تتلقى اليوم ضربات لم تضعها في الحسبان، ولدى استقباله حشدا من كوادر وقادة القوة الجوية، قال اية الله خامنئي إن الحسابات الأميركية جاءت خاطئة، مؤكدا أن الخيارات العسكرية للعدو توقفت تماما.

العالم - مراسلون

الثامن من فبراير في ايران له طعمه الخاص ضمن ايام الثورة الاسلامية قبل 43 عاما خاصة لدى رجال السلك العسكري.

عقود مضت على هذه المشاهد التي غيرت وجه التاريخ بعد ثورة اطاحت بالنظام الملكي و تصدرت الاحداث السياسة في القرن العشرين. وغيرت موازين القوى انه واحد من اكثر المشاهد خلودا في ذاكرة الثورة الاسلامية.

صفوف متراصة، تحية عسكرية وبيعة رجال القوة الجوية في ايران قبل ايام من انتصار الثورة الاسلامية مع مفجرها الامام الخميني.

بيعة تجددت عام بعد عام و سنة بعد سنة.. وفي ذكرى الثالثة و الاربعين لها اراد رجال الجيش في ايران ان يبعثوا برسالة من خلال هذا الحضور في حسينية الامام الخميني مفادها ان" القوات المسلحة الايرانية مستعدة لردع أي تربص بأمن الجمهورية الاسلامية".

في الربيع الثالث و الاربعين للثورة تجدد القوات المسلحة وفائها لمبادئ الثورة و لقيادتها و تعلن استعدادها للدفاع عن سيادة البلاد وشعبه.

أكد قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي خلال هذا اللقاء، انه لو كان لقوى جبهة الحق والاسلام حضور فاعل ومتسم بالامل في مختلف المجالات الجهادية والعسكرية والعلمية والبحثية وغيرها دون خشية جبروت وقوة العدو فسوف تغير الموازين بالتاكيد وتقلب تقديرات العدو رأسا على عقب.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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