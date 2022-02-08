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بايدن: ألمانيا ستغزو أوكرانيا !!

بايدن: ألمانيا ستغزو أوكرانيا !!
الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، هفوة خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بعد إرباك حدث معه تجسد في أنه سمى ألمانيا الدولة التي تمهد لغزو أوكرانيا.

العالم - الأميركيتان

وقال بايدن خلال مؤتمره الصحفي:

"دعني أولا أجيب عن السؤال الأول، إذا غزت ألمانيا...إذا اجتاحت روسيا، أي إذا عبرت الدبابات والقوات الروسية الحدود الأوكرانية، فلن يكون هناك "تيار شمالي 2"، سنضع حدًا لذلك".

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض بشدة مشروع (التيار الشمالي 2) حيث تروج للغاز الطبيعي الأمريكي المسال في الاتحاد الأوروبي.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية روسيا بالتحضير لهجوم عسكري على أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو في مناسبات عدة؛ معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري للحلف بالقرب من حدودها.

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بايدن: ألمانيا ستغزو أوكرانيا !!

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