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السيد نصر الله: ايران دولة ذات سيادة حقيقية وكثيرون يتحدثون عن السيادة وهم اتباع سفارات

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:١٣ بتوقيت غرينتش

اعتبر الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن الجمهورية الإسلامية الايرانية هي دولة ذات سيادة حقيقية وكاملة، وهناك الكثير من دول المنطقة والعالم الثالث تتحدث عن السيادة والاستقلال وهم اتباع سفارات ودول خارجية ويغلبون مصالح الدول الخارجية على مصالح اوطانهم.

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد نصر الله في حوار خاص مع قناة العالم إن الجمهورية الإسلامية في ايران اليوم هي حصيلة ونتيجة الثورة الاسلامية الشعبية التي حصلت في ايران، هي تشكل نموذجا في الحد الادنى في العالم الإسلامي وفي دول العالم الثالث بل في كل العالم لدولة ذات سيادة حقيقية.

وأضاف: تعرف نحن لدينا مشكلة في العالم الثالث هي مشكلة السيادة والاستقلال والحرية، هذه شعارات تطرح في كثير من الدول عند كثير من الشعوب ولكن في التطبيق الخارجي في الواقع الخارجي الامر يكون مختلفا هناك كثيرون يتحدثون عن السيادة وهم اتباع سفارات، كثيرون يتحدثون عن الاستقلال وهم اتباع دول خارجية ويغلبون مصالح الدول الخارجية على مصالح اوطانهم.

وتابع السيد نصر الله: ايران اليوم عندما تنظر اليها من هذه الزاوية هي دولة ذات سيادة كاملة هي دولة ذات استقلال حقيقي هي دولة ذات حرية مطلقة الذي يحكم في ايران هو الشعب الايراني، الشعب الذي يختار القائد الشعب الذي يختار رئيس الجمهورية الشعب الذي يختار نواب مجلس النواب اعضاء مجلس الخبراء اعضاء البلديات الى آخره، هناك سيادة شعبية حقيقة وبالتالي هذا نموذج اليوم يقدم.

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