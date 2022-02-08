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شاهد: السيد نصرالله يکشف عن الاسلام الذي تعاديه امريكا

الثلاثاء ٠٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

أکد أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ان مشکلة الاستکبار والاستعمار ليس مع الاسلام، بل مع نوع الاسلام.

العالم - خاص بالعالم

وقال السيد نصرالله في لقاء شامل خص به قناة العالم الاخبارية ان الاميرکان" ورثوا الانجليز، الانجليز بالتجربة الطويلة لهم، ما عندهم مشكلة انه والله هذا الحركة اسمها حركة اسلامية، حركة علمانية، شيوعية، تصلوا، تصوموا، أو لاتصلي ولاتصوم، هذا لايوقفهم؛ المهم انت في موضوع الهيمنة والتسلط والاستعمار، والاستكبار والاحتلال ماهو موقفك".

وأوضح السيد نصرالله ان "الاسلام الاصيل، يضعك في موقف الرافض والمواجه والمجاهد والمقاوم والثائر في وجه أي ظلم أو سيطرة أو هيمنة او استبكار وبالتالي هذا النوع من الاسلام بطبيعة الحال هو ضده".

وبين أمين عام حزب الله ان "هذا الاسلام هو الذي رفعه وآمن به وثار من خلاله الامام الخميني والشعب الايراني وانتصر في الـ79".

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